Исламабад, , 09:30 — REGNUM Семья экс-премьера Пакистана и лидера оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваза Шарифа сообщила, что он отправится в Лондон на лечение на частном самолете.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, специально оборудованный для перевозки пациентов самолет был арендован в Катаре. По информации семьи Шарифов, экс-премьер будет проходить лечение в частной лондонской клинике Harley Street Clinic. Вместе с ним в Лондон отправится родной брат, председатель «Лиги» Шехбаз Шариф.

Напомним, что ранее Наваз Шариф, отбывавший тюремный срок в Лахоре (провинция Панджаб), был отпущен на свободу под залог по состоянию здоровья. Личные врачи и близкие Шарифа считают, что проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой угрожают жизни бывшего премьер-министра и настаивают на лечении за границей. Правительство Пакистана разрешило Шарифу покинуть страну.