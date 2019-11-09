Москва, , 23:34 — REGNUM 9 ноября в Общественной палате Российской Федерации всероссийское движение «Волонтеры Победы» провело Международное совещание по подготовке добровольцев к 75-летию Победы. Его участниками стали представители из 79 регионов России и 33 стран, среди которых Германия, Великобритания, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Сербия и другие. На мероприятии также присутствовали: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев; руководитель «Волонтеров Победы», член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова; декан историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева.

Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах фашизма, расизма, антисемитизма:

«Мы не зря выбрали сегодняшнюю дату. 9 ноября — Международный день против фашизма и антисемитизма, — отметила Ольга Амельченкова. — В этот день в 1938 году произошел первый акт насилия над евреями. То, что общественность ни внутри Германии, ни за ее пределами не выступила против, развязало руки фашистам и в дальнейшем привело к огромной трагедии, к миллионам человеческих жертв. Сегодня учащаются случаи преступлений на почве расизма, национализма, религиозной нетерпимости. Поэтому очень важно, что идею антифашизма, заложенную в проекте «Международная команда волонтеров 75-летия Победы», поддержали добровольцы из разных стран. Ведь свое «против» мы должны говорить именно сейчас».

На совещании была презентована концепция Единого стандарта подготовки волонтеров, включающего в себя ценности движения, исторический и функциональные блоки. Декан историко-архивного института РГГУ, член центрального штаба «Волонтеров Победы» Елена Малышева рассказала, что в себя включает исторический минимум, который должен знать каждый волонтер Победы. Ольга Амельченкова в свою очередь отметила ценности, которыми руководствуется активист движения.

Кроме того, был дан старт работы нового портала «Волонтеров Победы», который теперь доступен и для русскоязычных иностранных граждан. Сайт станет той площадкой, которая объединит Международную команду волонтеров 75-летия Победы. Одним из первых зарегистрировавшихся пользователей стала Анастасия Шевченко, координатор проекта в Киргизии. Она поделилась с участниками и гостями опытом работы движения в ее стране: «Жители Кыргызстана и особенно молодежь долгое время нуждались в новом подходе к изучению истории. Очень здорово, что Волонтеры Победы предложили такой формат, который хорошо дополняет школьные знания. Это очень важно, так как мы гордимся вкладом нашей страны в Великую Победу и трепетно чтим нашу историю».

Вклад в сохранение исторической памяти Международной командой волонтеров 75-летия Победы отметил и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев: «Правильная трактовка понимания той роли, которую народы всего мира внесли в общую Победу, крайне важна. С фашистским злом боролись многие государства. Только благодаря их совестным усилиям тогда удалось остановить страшную чуму нацизма. Мы не должны забывать этого. А память об этом должна храниться в наших сердцах. К сожалению, не так много участников тех событий осталось в живых. Тем ценнее знания, опыт, общение, которые мы можем получить от ветеранов. Я прошу вас не просто слушать, но и запоминать все, что они говорят, и передавать из уст в уста своим товарищам».

О таком проекте участникам семинара рассказала руководитель направления «Связь поколений» Ксения Юрьева. «Волонтеры Победы» уже собирают видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны. Таким образом сохраняется память о каждом герое. Также был отмечен совместный проект движения и ОНФ «Забота о ветеранах», который направлен на реальную помощь и поддержку.

По окончании совещания волонтеры проявили свою заботу и внимание на деле, посетив ветеранов, проживающих в Москве и Московской области.