Лахор, Пакистан, , 13:02 — REGNUM 9 ноября бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что Картарпурский коридор позволит значительно улучшить отношения между Нью-Дели и Исламабадом.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, экс-премьер Индии прибыл в Пакистан по приглашению правительства страны для участия в церемонии открытия Картарпурского коридора для паломников-сикхов.

Индийский экс-премьер оказался в числе других видных индийских политиков-сикхов, которые 9 ноября посетили Картарпур-Сахиб в Пакистане и Картарпурский коридор: это звезда крикета Навджот Деол и главный министр штата Панджаб Амариндер Сингх.

Напомним, что Картарпурский коридор, который позволит паломникам-сикхам из Индии без визы посещать священные места на территории Пакистана, соединяет пакистанскую провинцию Панджаб и одноименный индийский штат. Картарпур-Сахиб в Пакистане — это место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака.