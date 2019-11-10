Исламабад, , 13:11 — REGNUM 9 ноября лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман, возглавляющий «Марш свободы» на Исламабад и сидячую забастовку, заявил, что он и его люди готовы стать мучниками, но не покинуть столицу.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, общаясь с журналистами, Фазлур Рехман отметил, что он и его сторонники не намерены нападать на силы правопорядка.

«Мы примем пули и будем оттаскивать тела, мы примем мученическую смерть», — заявил политик. В своем интервью он повторил главное требование оппозиции — отставка премьер-министра Имрана Хана и его правительства и проведение новых парламентских выборов. Фазлур Рехман также изъявил надежду на то, что армия не будет каким-либо образом участвовать в предстоящих выборах.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».