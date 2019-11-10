Исламабад, , 13:07 — REGNUM 9 ноября состоялась церемония открытия Картарпурского коридора между Индией и Пакистаном, который позволит паломникам-сикхам посещать священные места в Пакистане без оформления визы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, коридор открыл лично премьер-министр Пакистана Имран Хан. Он поздравил всех гостей-сикхов из Индии и других стран мира с 550-летием со дня рождения основателя религии Гуру Нанака и поприветствовал их на территории Пакистана. По словам Имрана Хана, он очень рад видеть искреннее счастье паломников, у которых наконец-то появилась возможность прикоснуться к святыням.

Напомним, что Картарпурский коридор, который позволит паломникам-сикхам из Индии без визы посещать священные места на территории Пакистана, соединяет пакистанскую провинцию Панджаб и одноименный индийский штат. Картарпур-Сахиб в Пакистане — это место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака.