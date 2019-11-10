Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:11 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули призвал лидеров африканских стран изменить свои взгляды и отношение к помощи и экономической зависимости от развитых стран. Вместо этого, утверждает он, необходимо использовать экономическую дипломатию в качестве основы для сотрудничества в обеспечении скорого развития стран на благо африканских граждан.

По информации танзанийского новостного агентства Mpekuzi, выступая на открытии 18-ой встречи министров иностранных дел стран Северной Европы и Африканского контента, проходящей в городе Дар-эс-Саламе, глава Танзании отметил, что политическая независимость, полученная африканскими государствами не будет иметь смысла, если страны продолжат по-прежнему зависеть от иностранной помощи.

Президент Магуфули подчеркнул, что Африканскому континенту следует поставить в приоритет многие сферы деятельности для избавления от зависимости посредством развития сотрудничества между Африкой и Северной Европой, в том числе в области использования торговых и инвестиционных возможностей.

Кроме того, глава государств отметил, что Африка обладает огромным ресурсным потенциалом, имеет торговую и инвестиционную привлекательность, по сравнению с североевропейскими странами. Однако скандинавским государствам удалось добиться гораздо больших успехов в экономике, чем Африканскому континенту.

«Сотрудничество со странами Северной Европы в течение многих лет включало экономическую зависимость Африканского континента. Африканским лидерам необходимо понять, что будущее стран в наших руках, мы должны отойти от подобного рода сотрудничества», — добавил он.