Бужумбура, , 13:07 — REGNUM За пять месяцев до проведения всеобщих выборов в Бурунди глава оппозиционной партии «Национальный конгресс за свободу» (CNL) Агатон Рваса обратился с жалобой на намерение правительства страны расформировать его партию.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, бывший ветеран войны Рваса сообщил, что службы безопасности Бурунди планируют совершить бунт в отношении оппозиционера с целью его убить или заключить в тюрьму.

По его словам, член партии «Национальный конгресс за свободу» не раз подвергались нападениям и убийствам. Сообщалось даже о случаях поджога офисного здания партии неизвестными лицами.

Заявление Рваса подтвердил генеральный секретарь партии Симон Бизимунгу.

«У нас есть фактические сведения о том что на высшем уровне планируется убийство членов руководства партии CNL и задержания под стражу некоторых из них», — подчеркнул Бизимунгу.

Тем не менее Рваса отметил, что не собирается бежать куда-либо или уезжать из страны.