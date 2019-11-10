Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:04 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули поблагодарил страны Северной Европы за оказанную огромную помощь в освободительном движении в различных странах Африки, в особенности на юге континента.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, президент выступил с данным заявлением 8 ноября на открытии встречи министров иностранных дел 34 стран, в том числе и из государств Северной Европы, которая проходила в Танзании.

«Как вы знаете, Танзания возглавляла освободительное движение и размещала на своей территории большое количество лагерей для беженцев, поэтому кому как не нам знать о вкладе североевропейских стран, а также строительстве ими в области Морогоро Колледжа свободы им. Соломона Махлангу», — отметил Магуфули.

По славам главы государства, после окончания борьбы за независимость страны Северной Европы продолжают оставаться партнерами по развитию африканских стран, с которыми ведётся сотрудничество во многих областях, в том числе в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, науки, восстановления мира и безопасности.