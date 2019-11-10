Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:06 — REGNUM 11 оппозиционных партий Танзаний, не имеющих представительства в парламенте страны, заявили о своём участии в выборах в местные органы власти, проведение которых состоится 24 ноября 2019 года.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, об этом партии обьявили 8 ноября 2019 года в городе Дар-эс-Саламе через день после того, как главная оппозиционная партия страны отказалась от участия в местных выборах вследствие проблем при принятий заявлений от кандидатов и отказе в участии некоторым из них.

В числе партий, заявивших об участии, оказались «Демократическая партия», «Союз национальной реконструкции», «Союз танзанийский фермеров», «Демократический союз Танзании», «Объединённая демократическая партия», «Внимательная демократия», «Демократический союз Танзании», «Голос общества», «Союз многосторонней демократии», «Социальная партия» и «Танзанийская партия труда». Как отметили партийные лидеры, они надеятся, что министерство администрации президента Танзании по вопросам регионального и местного самоуправления, организующего данные выборы, восстановит кандидатов, которым было отказано в участии.