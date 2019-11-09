Москва, , 21:26 — REGNUM Публичное заявление Эммануэля Макрона, берущего лидерство в европейском сообществе, обусловлено прежде всего собственными национальными интересами и выстраиванием долгосрочной стратегии государственного управления, в которых вопросам национальной и европейской безопасности отведено лидирующее место. Так слова президента Франции о необходимом для Европы налаживании отношений с Россией прокомментировала для ИА REGNUM сенатор от исполнительной власти Крыма в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди.

«Активный поиск Макроном места, роли и путей развития Европы в мире неслучаен. Очевидно, что старая архитектура мира не работает, а значит, необходимо переосмысление системы координат в международной политике с разработкой новой модели государственных отношений. Президент Франции, понимая это, выстраивает новую модель внешнеполитических отношений, в которых публично отказывается от политики сдерживания России, осознавая неэффективность и критичность этого курса», — полагает политик.

Сенатор, рассуждая о том, каковым должно быть отношение России к попыткам президента Франции переосмыслить систему координат в международной политике, отметила, что Россия, будучи страной — миротворцем, заинтересована в создании максимальных условий эффективного внешнеполитического диалога.

«Новое видение внешнеполитических процессов, переосмысление происходящих в мире событий с учётом национальных, суверенных интересов, эффективный диалог, направленный на двусторонне экономическое, политическое, культурное сотрудничество востребованы нашими народами и требуют вдумчивого развития», — уверена Ольга Ковитиди.

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