Буэнос-Айрес, , 13:15 — REGNUM Бывший президент Колумбии Эрнесто Сампер (1994−1998) призвал все политические силы Боливии «не свернуть с пути устранения разногласий демократическим путём». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В заявлении прессе, сделанном после совещания Группы «Пуэбла», политик призвал боливийцев не принимать никакого участия в попытках дестабилизировать правительство Эво Моралеса.

Ситуацию в Боливии, где не признающая результатов выборов 20 октября оппозиция требует отставки избранного президента, Сампер охарактеризовал как «внушающую тревогу».

Группа «Пуэбла» объединяет левых прогрессивных политиков Латинской Америке. В этот раз во встрече Группы приняли участие избранный президент Аргентины Альберто Фернандес, бывшая президент Бразилии Дилма Руссефф. На видеосвязь с участниками совещания вышел и экс-президент Бразилии Лула да Силва, недавно выпущенный из тюрьмы.