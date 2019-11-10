Гвадар, Пакистан, , 13:08 — REGNUM 9 ноября посол Китая в Пакистане Яо Цзин заявил, что Пекин намерен построить 19 заводов на территории портового города Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Китай намерен развивать промышленность глубоководного порта Гвадар, который является частью Китайско-пакистанского экономического коридора. Кроме того, Китай профинансировал создание 50 центров профессиональной подготовки на территории провинции, чтобы увеличить ее благосостояние.

По словам посла, КНР заинтересована в развитии добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, ловли рыбы и водоснабжения Белуджистана.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор соединяет Синцзян-Уйгурский автономный район Китая с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан. Этот проект является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».