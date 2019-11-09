Амстердам, , 19:52 — REGNUM Видные голландские медики создали новую политическую партию. Она будет называться NLBeter. (Непереводимая игра слов — «beter» означает «лучше», а также «поправка».) Главным поводом стала неудовлетворительная, по их мнению, работа национальной системы здравоохранения. Представителем по связям с общественностью от новой партии выступает психиатр Эстер ван Феннема (Esther van Fenema). По её словам, у медиков нет выбора, поскольку существующие партии не в состоянии изменить систему здравоохранения и решить её проблемы.

Руководство партии состоит в основном из медиков разных направлений. Партия намерена принят участие в следующих выборах в нижнюю палату парламента, которые состоятся в марте 2021 г. Она рассчитывает получить по меньшей мере пять, из 150, мест.

По словам Ван Феннема, члены партии до сих пор писали в газеты и приглашались в ток-шоу или в Министерство здравоохранения, чтобы высказать своё мнение, однако к реальным изменениям в здравоохранении это не приводит.

В 2020 г. партия представит свою избирательную программу, а также список кандидатов на выборы. Однако уже сейчас стали известны основные требования новой партии:

Уменьшение количества менеджеров в здравоохранении на 20%, что позволить высвободить средства на медицинскую помощь.

Большее внимание профилактике болезней.

Врачи должны оплачиваться не за процедуры, а за исцеление пациентов.

Ван Феннема заявила, что не сомневается в озабоченности некоторых существующих партий проблемами здравоохранения. Однако, по её мнению, этого мало. К тому же медики лучше знают, что именно требуется здравоохранению. На упрёк в том, что новая партия может оказаться партией одной темы, Ван Феннема возразила, что отправной точкой партии является здоровье и здоровое общество, однако эта тема соприкасается и с вопросами образования или социальной политики. Поэтому, по её мнению, партия шире, чем сугубо медицинское объединение.