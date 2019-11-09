Амстердам, , 19:50 — REGNUM Ассоциация голландских муниципалитетов VNG, зонтичная организация голландских муниципалитетов, выступила с критикой планов голландского правительства по улучшению помощи детям. Правительство намерено частично отменить децентрализацию в этой области.

Представитель VNG заявил, что от правительственных планов ни одному ребёнку завтра лучше не станет. По его мнению, в каждой провинции требуются свои решения, а потому правительство не должно пытаться решать проблемы помощи детям сверху. Вмешательство правительства может на деле оказаться шагом назад для многих проблемных семей.

В VNG указывают на то, что децентрализация в своё время сопровождалась сильным сокращением бюджетных средств на помощь детям. Муниципалитеты считают, что правительству прежде всего следует выделить больше средств на помощь детям.