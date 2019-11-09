Каракас, , 19:48 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна завершит 2019 год «в атмосфере мира и победы». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Я полностью уверен в том, что у нашей страны великая судьба, которую мы создадим трудом, любовью, эффективностью, честностью и большими моральными усилиями каждого», — написал политик на своей странице в Twitter.

«Мы завершим 2019 год победоносно и в мире и войдём в 2020-й — год развития и процветания», — добавил Мадуро.