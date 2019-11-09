Варшава, , 19:17 — REGNUM Правоохранительные органы Польши арестовали в Варшаве украинского преступника Игоря Мазура, разыскиваемого российскими спецслужбами, об этом 9 ноября рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик подчеркнул, что бандит участвовал в вооруженных действиях на Донбассе. В ближайшее время будет решаться вопрос о его экстрадиции.

В России Мазур разыскивается за преступную деятельность, в том числе и за участие в боестолкновениях, на Северном Кавказе.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России надеется, что МУС ООН учтет позицию Москвы в споре с Украиной