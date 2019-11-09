Монтевидео, , 19:49 — REGNUM Кандидат в президенты Уругвая от правящей левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Даниэль Мартинес заявил, что в случае его победы на выборах в новое правительство войдёт бывший глава государства Хосе Мухика (2010−2015). Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В проекте нового правительства «Широкого фронта» Мухика получает пост министра скотоводства, сельского хозяйства и рыболовства.

Второй тур президентских выборов состоится в Уругвае 24 ноября. В нём за пост главы государства поборются Даниэль Мартинес и кандидат от правой Национальной партии Луис Лакалье.