Донецк, , 18:34 — REGNUM Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) завершили вывод войск из Петровского, об этом 9 ноября говорится в заявлении представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Вывод личного состава народной милиции ДНР сегодня полностью завершен в 15:00 (по местному времени)», — говорится в заявлении представителя.

Напомним, в результате договоренностей о прекращении конфликта в ДНР власти Донецка и Киева согласовали вывод войск из ряда поселений, в частности из Золотого и Станице Луганской.

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