Берлин, , 17:57 — REGNUM Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Михил Горбачев Иван Шилов © ИА REGNUM

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Напомним, интервью немецкому журналы Горбачев дал в честь 30-летней годовщины падения Берлинской стены, повлекшей за собой объединение Германии, а также символизирующее поражения СССР в «Холодной войне».

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