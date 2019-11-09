Багдад, , 17:09 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди признал ошибки политических партий страны, об этом 9 ноября сообщает Reuters.

«Политические силы и партии являются важнейшим институтом в любой демократической системе, они пошли на большие жертвы, но совершили также множество ошибок», — отметил премьер-министр.

Примирительная риторика главы иракского правительства связана с массовыми акциями протеста, которые продолжаются в стране с начала октября 2019 года. Манифестанты недовольны коррупцией среди чиновников, отсутствием рабочих мест и падением уровня жизни.

С начала акций протеста в ходе противостояний между правоохранительными органами и демонстрантами погибли по меньшей мере 270 человек. Около 8 тыс. человек получили ранения.

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