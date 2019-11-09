Кишинёв, , 17:03 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон повторно призвал премьер-министра Майю Санду отозвать инициативу правительства об изменении закона «О прокуратуре», за которую кабмин взял на себя ответственность перед парламентом, и за которую социалисты намерены отправить кабмин в отставку. Как передает ИА REGNUM, Додон заявил, что еще не поздно сохранить коалицию, предотвратить отставку правительства и вероятные досрочные выборы.

В случае отставки правительства, по его словам, президенту в течение 45 дней предстоит дважды выдвинуть кандидата на пост премьера, и в случае, если новое правительство сформировать не удастся — распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Вместе с тем, он отметил, что в конце 2020 года Молдавию ждут и президентские выборы, и столько предвыборных кампаний — это много. Поэтому он намерен сделать все, чтобы «сохранить стабильность» и провести досрочные парламентские выборы одновременно с президентскими.

Он не уточнил, как намерен это сделать. Однако единственный вариант для этого в случае разрыва коалиции ПСРМ-ACUM — это создание временного правительства вместе с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Эксперты и ряд СМИ называют потенциальным будущим премьером такого временного правительства Иона Кику, который при власти Плахотнюка был министром финансов, а после отстранения Плахотнюка от власти стал советником Додона.

Напомним, правительство Майи Санду 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Это значит, что, если парламент в трёхдневный срок не инициирует вотум недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу. Поправки касаются отбора и назначения генпрокурора.

8 ноября Партия социалистов, входящая в правящую коалицию, но несогласная с предложенной Санду реформой, инициировала вотум недоверия правительству. Социалисты и президент Игорь Додон против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

Отметим, что правительство Санду было назначено парламентским большинством, состоящим из блока ACUM и пропрезидентской Партии социалистов. Чтобы отправить правительство в отставку, социалистам Игоря Додона придётся объединить силы с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка, который из-за затягивания реформы юстиции по-прежнему контролирует ряд госструктур в Молдавии.

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