Нью-Дели, , 16:56 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил своего пакистанского коллегу Имран Хана за создание коридора Картарпур для сикхских паломников, об этом 9 ноября сообщает Geo TV.

«Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Пакистана Имран Хана за понимания настроений среди индийского народа. Я хотел бы поблагодарить власти Пакистана за создание коридора в кратчайший срок», — отметил Моди.

Напомним, несмотря на продолжающуюся напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном, стороны регулярно демонстрируют свое стремление к мирному урегулированию противоречий.

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