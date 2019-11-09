Анкара, , 16:42 — REGNUM Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел переговоры с послом США в Сирии Джеймосм Джеффри, а также послом США в Турции Дэвидом Саттерфилдом, об этом 9 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Переговоры продолжались около 90 минут, стороны обсудили последние события в Сирии, а также детали предстоящего визита главы Турции Реджепа Эрдогана в Соединенные Штаты.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции начали военную спецоперацию на севере Сирии против курдских повстанцев, сражающихся с террористами. Агрессия стала возможной благодаря выводу с указанных территорий вооруженных сил США.

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