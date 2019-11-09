Варшава, , 16:30 — REGNUM Вечером 8 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил состав нового правительства. На данный момент пока ещё не назвали фамилию нового министра спорта.

Как сообщает новостное агентство Onet, главные изменения в правительстве таковы: министром финансов станет Тадеуш Кощчиньский вместо Ежи Квечиньского, Малгожата Яросиньская-Едынак станет главой нового Министерства по управлению фондами, министром по вопросам окружающей среды станет Михал Вощ, Марлена Малёнг возглавит Министерство по делам семьи, труда и социальной политики. Другие назначения и изменения также произошли. Необходимо отметить, что министр иностранных дел Яцек Чапутович останется на своём посту.

Матеуш Моравецкий пока не объявил имя нового министра спорта, который должен заменить предыдущего министра Витольда Баньку, избранного председателем ВАДА (Всемирного антидопингового агентства).

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