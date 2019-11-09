9 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Чем больше слушаешь спикеров киевской власти, тем сильнее становится ощущение, что они давно не бывали в стране, которой взялись управлять. А если изредка и наведывались в нее, то не окунались в реальную жизнь.

Яков Рудь, , 16:21 — REGNUM Рассаженные по воле чьей-то безудержной и, к тому же, абсолютно лишенной каких-либо комплексов фантазии (не путать со злой волей) по высоким кабинетам на Печерских холмах «зеленые» человечки не перестают потрясать воображение своего и не только своего электората прорывными идеями. Если верить их заявлениям, Украина при новой власти в лице нового президента, нового правительства, нового парламента и всего остального нового-нового совершила головокружительный рывок вперед. Ну, или, если быть до конца корректным в формулировках, то туда, где, по мнению людей, окруживших со всех возможных и невозможных сторон В. Зеленского, находится тот самый вожделенный «перёд».

Желание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Очередной повод усомниться в адекватности этих людей, начиная с тех из них, кто, проявив незаурядную смекалку и сноровку, расположился в самой непосредственной близости от первого лица «ЗЕ-команды», дал глава Офиса президента А. Богдан. Этот достойный из достойнейших «командант» в эфире одного из украинских телеканалов объявил, что до 1917 года на территории Украины проживало порядка 70 миллионов (!) человек. Ученик седьмого класса самой обычной украинской школы, пусть и обезображенной донельзя образовательной реформой, начатой еще при Ющенко и Януковиче, и доведенной до абсурда при Порошенко, но все еще способной дать, если не какие-то знания, то навыки, заглянув в Сеть, легко опровергнет слова чиновника. 70-ти миллионов не было никогда. Максимальная численность населения в Украине фиксировалась в начале 1990-х годов — 52 миллиона. В то же время, о котором берется судить А. Богдан, было 40−45 миллионов. Причем, не на государственной территории Украины, которой тогда просто не существовало, а на территории этнической, включающей Кубань.

Неудержимостью полета своей руководящей мысли А. Богдан затмил, пожалуй, даже премьер-министра А.Гончарука. Тот уже третий месяц кряду продолжает упорствовать в отстаивании неосторожно высказанного в состоянии эйфории от высокого назначения прогноза относительно того, что рост ВВП Украины за пять лет составит… 40%. Занимательная математика от главы украинского правительства выглядит еще более занимательно, когда он берется аргументировать свою точку зрения. В первом из тех самых пяти лет — 2020 году — рост будет 3−4%, в каждом из четырех последующих — по 7. То есть, как ни крути, все равно в сумме получится чуть больше тридцати, но никак не сорок. А. Гончарука это обстоятельство совершенно не смущает. «Сорок, и — точка! И ни процента меньше!», — твердит он, не удосуживаясь при этом объяснить ни другим, ни себе самому, каким-таким волшебным образом удастся добиться хотя бы 5-процентного роста ВВП в год.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан Gov.ua

Заявление А. Богдана о 70 миллионах человек прозвучало — внимание! — в ходе обсуждения земельной реформы, которую готовит власть, и которая предполагает открытие свободного рынка земли. Заявление А. Гончарука о 40% росте экономике — в контексте выработки государственной социально-экономической политики. Выходит, что важнейшие решения на высшем уровне прорабатываются и принимаются сегодня в Украине на основе данных, взятых в самом прямом смысле слова с потолка. Если так, то тут и коррупции никакой не потребуется: все, что будет решено сделать, не принесет никакой пользы. Все — развалится при первом же прикосновении «золотых» ручек ЗЕ-реформаторов.

Президент В. Зеленский к участию в негласном конкурсе на звание главного киевского мечтателя интереса не проявляет. Хотя время от времени, то ли по своей собственной воле, то ли под воздействием общего климата в «команде», то ли просто-напросто по логике написанных ему спич-райтером текстов публичных выступлений, все-таки в эту «лужу» вступает.

Одна из тем, где ему такие вещи особенно удаются, тема инвестиций. В этой тематической нише красноречие и личное обаяние президента включаются на полную мощность. Обещания сыплются, как из рога изобилия. Включая клятвенные заверения потенциальным инвесторам лично оберегать и защищать каждого из них.

Не хочется думать, что в этом отношении, как в целом ряде других, новый президент следует в русле своего предшественника, осознанно и преднамеренно вводя слушателей и адресатов своих посылов в заблуждение. Или, попросту говоря, лжет, как это делал П.Порошенко. Хочется верить, что его попахивающие инфантильностью завлекательные «залёты» навеяны недобросовестной информацией к размышлению в духе 70 миллионов жителей и 40-процентного роста, которой потчуют его советники, помощники, министры и лично А. Богдан с А. Гончаруком.

Алексей Гончарук Gov.ua

Пока В. Зеленский агитирует иностранный бизнес инвестировать в свою виртуальную ЗЕ-ландию, в реальной Украине инвесторам приходится туго. Очень туго. Неслучайно показатели иностранных инвестиций из года в год пребывают на крайне низком уровне, а динамика уже несколько лет остается отрицательной. Системная коррупция, от которой не способен защитить не только президент, но даже Господь Бог, играет в этом смысле важную роль. Однако, как говорится, не коррупцией единой. Кроме коррупции, в стране есть немало других проблем, отпугивающих иностранный бизнес.

Компания IKEA изучала возможность открытия своего завода по обработке древесины во Львовской области. Уже не планирует. Ситуация прояснил и объяснил начальник управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Р. Матис (вот так вот: инвестиций — нет, а управления даже в областных администрациях — есть).

«Не состоится этого, — сказал он на днях в комментарии одному из львовских СМИ. — Я не говорю, что это невозможно в принципе. IKEA будет, но не сегодня. У нее другие задачи. Украинский бизнес не готов стать партнером. Компании мирового уровня имеют требования к партнерам: качество рабочих мест, отношение к работникам. Многие украинские компании даже не задумывались над тем, что у них спросят, хорошо ли их работники едят, составляет ли их рабочий день восемь часов».

В общем, между Украиной и удивительной страной ЗЕ-ландией легко обнаружить даже не десять, а сто и более отличий.

IKEA и другие крупные мировые инвесторы, конечно, отзовутся на пламенные призывы В. Зеленского и придут в его страну. Но только тогда, когда в ней будет 70 миллионов жителей и 40% роста ВВП. Правда же?

Киев