Амстердам, , 16:15 — REGNUM Во время своей еженедельной пресс-конференции премьер-министр Голландии Марк Рютте отказался отвечать на вопросы журналистов о событиях в Ираке. Журналистов интересовал вопрос: когда Рютте узнал, что во время голландских авиаударах в Ираке в 2015 г. погибли мирные жители? В течении двадцати минут Рютте упорно отказывался от прямых ответов, ссылаясь на то, что вопрос требует внимательного изучения, и отсылая к сказанному им ранее на этой неделе. Тогда Рютте заявил, что не помнит, был ли он в своё время проинформирован об этих авиаударах, во время которых погибло 74 человек.

В ходе пресс-конференции Рютте отметил, что ему нечего добавить к этим словам. На вопрос, находит ли он, что его позиция под угрозой, он ответил отрицательно.

Однако наблюдатели полагают, что премьер-министр оказался в сложном положении. 5 ноября с.г. нижняя палата парламента обсуждала вопрос о голландских авиаударах с министром обороны Анной Бейлевелд. В ходе обсуждения министр еле избежала вынесения ей вотума недоверия.

Бейлевелд было поставлено в упрёк, что её предшественница Жанин Хеннис в 2015 г. сообщила парламенту, что в ходе голландских авиаударов жертв среди мирного населения не было. Однако позднее стало известно, что на тот момент Министерство обороны уже обладала информацией, которая говорила об обратном.

В ходе обсуждения 5 ноября Бейлевелд уточнила, что эта информация была известна не только Министерству обороны, но и Министерству по общим вопросам (канцелярии премьер-министра).