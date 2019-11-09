Киев, 9 ноября 2019, 19:51 — REGNUM Новая команда партии «Слуга народа» продолжает политику «прежнего режима». Так прокомментировал голосование Украины против проекта резолюции РФ в ООН о борьбе с героизацией нацизма депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин. Об этом политик написал 9 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
«Иллюзии окончательно рассеялись: новая молодая команда «слуг народа» продолжает старую преступную и очень опасную политику прежнего режима», — отметил политик, аргументируя свое утверждение недавними примерами по сносу барельефа маршалу Жукову в Одессе, а также напомнив о посещении премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком концерта неонацистской группы «Сокира Перуна».
ИА REGNUM напоминает, 7 ноября на заседании Генеральной ассамблеи ООН Украина и США не поддержали российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Проект резолюции был принят. За него проголосовали представители 121 государства, в то время, как представители 55 стран воздержались от голосования.
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