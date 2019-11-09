Берлин, , 16:04 — REGNUM 9 ноября президент Польши Анджей Дуда нанёс визит в Берлин, где примет участие в праздновании 30-летней годовщины падения Берлинской стены.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает новостное агентство PAP, Анджей Дуда заявил: «Сегодня мы чтим память о падении железного занавеса. Чтим здесь, в Берлине, где он символически рухнул в момент сноса Берлинской стены»

Далее польский президент отправится в бывший концлагерь Заксенхаузен, где он возложит венок под таблицей, посвящённой памяти 183 профессоров Ягеллонского университета и других высших учебных заведений Кракова, которых в 1939 г. нацисты арестовали и отправили в этот концлагерь.