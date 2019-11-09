Петровское, , 15:57 — REGNUM Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова поприветствовала начавшееся 9 ноября разведение сил и средств на участке «Петровское-Богдановка». Официальное заявление главы МИД республики опубликовано 9 ноября на официальном сайте Донецкой народной республики.

Никонорова также отметила, что процесс разведения сил необходимо завершить в течение трех суток с момента начала.

«Мы приветствуем тот факт, что украинская сторона наконец-то смогла приступить к реализации практических действий по выполнению достигнутых в Минске договоренностей. В случае, если Киев сможет полностью осуществить процесс устранения нарушений, это станет положительным шагом по деэскалации конфликта», — подчеркнула глава МИД ДНР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ДНР заявили об отведении сил в районе Петровского на заранее подготовленные позиции.

В штабе ООС ранее также заявили о начале отведения сил в районе населенного пункта Петровское. В частности, украинская сторона заявила о том, что силы ООС должны отойти на 1 км и занять заранее подготовленные позиции.