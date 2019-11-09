Рига, , 15:45 — REGNUM К 30-летию падения Берлинской стены главы внешнеполитических ведомств Латвии, Литвы и Эстонии выпустили совместное заявление — известил портал LSM.

В нём указано что это событие символизирует безвозвратное крушение «империи зла» и конец коммунистической тирании в Европе.

«В этот день мы празднуем не только возвращение надежды на свободу для народа Германии, но для всех, от кого в течении десятков лет железный занавес скрывал правду. Wir sind das Folk — мы народ, так 30 лет назад скандировали немцы, и это весть прозвучала на всём пространстве от Балтики до Адриатики», — сказано в заявлении.

Кроме этого в заявлении говорится о цене свободы, о том, что Берлинская стена — один из самых драматических символов разделения Европы, и многие заплатили за свободу жизнью. Министры считают, что нынешние поколения в долгу перед ними. В заявлении сказано что в мире сейчас сражаются за демократию во многих местах. И Берлинская стена — напоминание всем, что существуют ценности и принципы, которые нужно защищать.

Министры иностранных дел Прибалтики уверены: нужно противостоять попыткам разделить Европу, и что само европейское единство вовсе не нечто разумеющееся, а требует тяжёлой работы и смелых решений.