Петровское, 9 ноября 2019, 15:36 — REGNUM Об отведении своих сил и средств районе населенного пункта Петровское заявили 9 ноября на официальном сайте Донецкой народной республики.
В республиканском СМИ также отметили, что представители СММ ОБСЕ сверили номера оружия и военнослужащие народной милиции республики отошли на ранее подготовленные позиции.
ИА REGNUM ранее сообщало о начале разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровского.
Началось разведение сил на линии соприкосновения в Петровском