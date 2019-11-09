Нижний Новгород, , 14:57 — REGNUM Управление минюста по Нижегородской области возглавил Михаил Коняхин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коллегам нового министра представил замминистра юстиции РФ Сергей Быстревский, позднее прошла встреча с участием полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Ранее Быстревский в течение почти двух лет возглавлял нижегородское управление.

ИА REGNUM напоминает, Коняхин родился в Ижевске. С 1998 по 2002 год работал в структурах Минфина России. В дальнейшем работал на руководящих должностях в системе Минюста России. В 2016—2017 годах возглавлял Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Удмуртии. С октября 2017 года до назначения в Нижегородскую область был начальником Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя.