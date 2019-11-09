Пномпень, , 15:06 — REGNUM Лидер оппозиции в Камбоджи Сэм Рейнси прибыл в Малайзию, в то время, как обещал вернуться на родину, об этом 9 ноября сообщает Associated Press.

Сам Рейнгси на марше оппозиции

Ранее лидер Партии национального спасения Камбоджи публично заявил о своем намерении вернуться на родину, однако на что получил жесткий ответ со стороны правительства страны: Рейнси будет немедленно арестован, как только вступит на камбоджийскую территорию.

Во время своего визита в Малайзию, политик, судя по всему, изменил свое намерение о возвращении. В вторник 12 ноября он проведет переговоры с политическим руководством страны.

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