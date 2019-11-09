Киев, , 14:35 — REGNUM Выход по инициативе Украины из Минских соглашений является прямой дорогой к снятию санкций против РФ и «обвинению Украины в мире в невыполнении международных договорённостей». Об этом 9 ноября написал на своей странице в социальной сети Facebook бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, комментируя ранее опубликованное заявление партии Святослава Вакарчука «Голос» о необходимости выхода Украины из Минских соглашений.

Также Онищенко напомнил Вакарчуку, где и чем тот занимался в 2015 году.

«Вакарчук, в 2015-м году в период острой фазы войны с Россией, Вы пели на российской вечеринке в Монако для российских олигархов. Это уже второй залёт, держите себя в руках», — отметил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фракция «Голос» накануне опубликовала заявление с призывом выйти из Минских соглашений и «сосредоточиться на государственных интересах».

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