Киев, 9 ноября 2019, 14:35 — REGNUM Выход по инициативе Украины из Минских соглашений является прямой дорогой к снятию санкций против РФ и «обвинению Украины в мире в невыполнении международных договорённостей». Об этом 9 ноября написал на своей странице в социальной сети Facebook бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, комментируя ранее опубликованное заявление партии Святослава Вакарчука «Голос» о необходимости выхода Украины из Минских соглашений.
Также Онищенко напомнил Вакарчуку, где и чем тот занимался в 2015 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фракция «Голос» накануне опубликовала заявление с призывом выйти из Минских соглашений и «сосредоточиться на государственных интересах».
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