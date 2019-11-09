Донецк, , 13:39 — REGNUM Войска Донецкой Народной Республики и вооруженные силы Украины начали разведение сил в районе населенного пункта Петровское. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает «Донецкое агентство новостей».

В 13:00 по московскому времени со стороны войск ДНР была запущена сигнальная ракета белого цвета. Спустя несколько минут аналогичная ракета была запущена с украинской стороны.

После этого начался отвод воск и техники с участка линии фронта в районе Петровского.

В районе разведения сил работают наблюдатели СММ ОБСЕ, а также представители противоборствующих сторон.