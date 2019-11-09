Кишинёв, , 13:29 — REGNUM Посольства России, США, Румынии в Молдавии, а также делегация ЕС в Кишиневе выступили с призывами к властям страны найти в результате диалога решение по преодолению политического кризиса, который грозит отставкой правительства и досрочным выборами. Как передает ИА REGNUM, посольство России призвало молдавские власти к «конструктивному диалогу».

«Рассчитываем, что компромиссные шаги будут соответствовать конституционным положениям о независимости и беспристрастности надзорных органов в духе общепринятых демократических норм», — заявили в посольстве.

Посольство США в Молдавии заявило, что «США поддерживают усилия премьер-министра Санду, президента Додона и правящей коалиции по преодолению нынешнего политического тупика». Там призвали молдавских политиков «как можно скорее прийти к консенсусу и решению, которое сохранит путь к реформе правосудия и позволит правительству работать над улучшением жизни всех граждан Молдавии». «Реформы, имеющие решающее значение для демократического развития Республики Молдова, уже слишком долго откладывались», — подчеркнули в дипмиссии.

Сообщение схожего содержания опубликовала делегация ЕС в Молдавии. Там добавили, что готовы продолжить поддерживать процесс реформ в Молдавии.

Румыния заявила, что поддерживает премьер-министра Майю Санду и правящую коалицию в усилиях по преодолению нынешнего политического тупика. Там добавили, что «реформы имеют решающее значение для демократического развития Республики Молдова и сохранения ее европейского пути».

Напомним, правительство Майи Санду 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Это значит, что, если парламент в трёхдневный срок не инициирует вотум недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу. Поправки касаются отбора и назначения генпрокурора.

8 ноября Партия социалистов, входящая в правящую коалицию, но несогласная с предложенной Санду реформой, инициировала вотум недоверия правительству. Социалисты и президент Игорь Додон против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

Отметим, что правительство Санду было назначено парламентским большинством, состоящим из блока ACUM и пропрезидентской Партии социалистов. Чтобы отправить правительство в отставку, социалистам Игоря Додона придётся объединить силы с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

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