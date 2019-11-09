Киев, , 13:03 — REGNUM Власти Украины действительно должны «заморозить» конфликт в Донбассе, но не выходя из минских соглашений по урегулированию конфликта.

Об этом заявил украинский политический эксперт Сергей Фурса, комментируя соответствующую инициативу парламентской фракции «Голос».

Для этого (т.е. для «заморозки») Украине надо просто перестать искать болезненные компромиссы, подчеркивает эксперт. По его словам, «замороженный конфликт» является лучшим решением для Украины, и для «них» (видимо, имеется ввиду ДНР и ЛНР — ред.) в долгосрочной перспективе тоже.

«В рамках этой реальности действительно для не оккупированной части Украины, для суверенитета Украины — лучшим выходом является замораживание конфликта. Это плохое решение для жителей Донецка и Луганска. Но смотря на социологию, я не понимаю, почему мы должны искать хорошее решение для них? Сейчас это просто невозможно», — отмечает эксперт.

Он считает, при интеграции Донбасса прямо сегодня стороны объединятся в бедности и будут жить несчастливо до конца своих дней.

«Просто бедность в Донбассе станет чуть менее очевидной, а у нас чуть более. Это как если вас двое высоко в горах и один из вас нуждается в медицинской помощи. Вы должны идти за этой помощью, а не сидеть рядом и умирать вместе», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, а большинство депутатов известны связями с посольством США и грантовыми программами, предложила Киеву выйти из минских соглашений и таким способом заморозить конфликт в Донбассе.

Идея активно обсуждается политиками и экспертами, есть и сторонники и противники такого сценария. Официальные власти инициативу «Голоса» пока не комментировали.