Дамаск, , 12:35 — REGNUM Один из лидеров Демократических сил Сирии Ильхам Ахмед заявил, что страны Евросоюза могут столкнуться с наплывом боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 9 ноября сообщает Al Arabia.

Для предотвращения подобного варианта развития событий, считает Ахмед, Брюссель должен занять более жесткую реакцию в отношении Турции и ее действий на территории Сирии.

«Угроза велика из-за внезапного вывода американских войск. Это позволит многим членам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернуться в свои страны и продолжить там террористическую деятельность», — отметил Ахмед в комментарии изданию.

Курдский политик призвал Брюссель направить в Сирию порядка 2 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на сирийско-турецкой границе.

Напомним, в октября 2019 года вооруженные силы Турции, воспользовавшись выводам американских войск, вторглись на территорию Сирии в целях борьбы с курдскими повстанцами.

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