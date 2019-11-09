Киев, , 11:41 — REGNUM Евгений Киселев, до недавнего времени работающий на телеканале «Прямой», высказался о своей работе на телеканале «Прямой» в связи с недавними обысками, проведенными у официального собственника телеканала «Прямой» Владимира Макеенко. Об этом он написал 8 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Евгений Киселев, отвечая украинскому политологу Виктору Уколову, заявившему об «атаке на свободу слова» На Украине в связи с обысками у владельца телеканала «Прямой», напомнил о некоторых моментах, связанных с работой телеведущего на телеканале.

Киселев, в частности, сообщил о том, что люди, «курирующие» телеканал в администрации бывшего президента Петра Порошенко, были недовольны тем, что Киселев старался в своих программах «сохранять независимую позицию» и «не занимать ту или иную сторону» в конфликтах, которые возникали на «политической сцене страны». В частности, в качестве одного из примеров Киселев привел отказ одобрить лишение украинского гражданства и депортацию из страны Михаила Саакашвили.

Телеведущий отметил, что весной 2018 года его пытались уволить с телеканала «Прямой» и Киселев напомнил, что с середины марта по середину мая 2018 года его на некоторое время не допускали в эфир телеканала, но ему в итоге удалось вернуться на некоторое время к работе на телеканале, о чем, как Киселев сейчас пишет, он сожалеет.

«Репутация «Прямого» оказалась, увы, подмоченной тем, что во время президентской, а затем и парламентской предвыборной кампании канал вел откровенную агитацию за Порошенко и против Зеленского», — отметил Киселев.

«А что касается свободы слова, я многое мог бы рассказать о том, сколько раз мне запрещали давать в «Итогах» (авторская программа Киселева, которую он вел на телеканале «Прямой» — ред.) те или иные новости, звать на эфир тех комментаторов, которых я считал нужным, сколько раз обманным путем отменяли приход в студию гостей, приглашенных мною лично, и вместо них приводили каких-то самозваных узколобых «экспертов», как все длиннее становились негласные черные списки людей, которых нельзя было показывать на «Прямом», даже в моей программе-интервью «Авторское», само название которой точно предполагало, что в ней я беседую с людьми, интересными лично мне, автору и ведущему передачи», — отметил журналист.

«А сколько раз преподносили мне «сюрприз», без предупреждения включая ко мне в прямой эфир корреспондентов, которые несли всякую околесицу с места откровенно инсценированных событий! Сколько раз обрывали мне «Итоги» ради каких-то бессмысленных прямых трансляций! И сколько в итоге талантливых, совестливых журналистов ушло или было уволено с «Прямого», — подытожил Киселев.

Отметим, что Евгений Киселев работал на телеканале «Прямой» до августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM в связи обысками у официального владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко, прошедшими 7 ноября, в эфире украинского телеканала «Прямой» в тот же вечер в прямом эфире был инсценирован захват телеканала людьми в камуфляже. Что напугало людей, присутствующих в студии. Впрочем, позже представители телеканала принесли извинение за данную инсценировку.

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