Киев, 9 ноября 2019, 11:41 — REGNUM Евгений Киселев, до недавнего времени работающий на телеканале «Прямой», высказался о своей работе на телеканале «Прямой» в связи с недавними обысками, проведенными у официального собственника телеканала «Прямой» Владимира Макеенко. Об этом он написал 8 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Евгений Киселев, отвечая украинскому политологу Виктору Уколову, заявившему об «атаке на свободу слова» На Украине в связи с обысками у владельца телеканала «Прямой», напомнил о некоторых моментах, связанных с работой телеведущего на телеканале.
Киселев, в частности, сообщил о том, что люди, «курирующие» телеканал в администрации бывшего президента Петра Порошенко, были недовольны тем, что Киселев старался в своих программах «сохранять независимую позицию» и «не занимать ту или иную сторону» в конфликтах, которые возникали на «политической сцене страны». В частности, в качестве одного из примеров Киселев привел отказ одобрить лишение украинского гражданства и депортацию из страны Михаила Саакашвили.
Телеведущий отметил, что весной 2018 года его пытались уволить с телеканала «Прямой» и Киселев напомнил, что с середины марта по середину мая 2018 года его на некоторое время не допускали в эфир телеканала, но ему в итоге удалось вернуться на некоторое время к работе на телеканале, о чем, как Киселев сейчас пишет, он сожалеет.
Отметим, что Евгений Киселев работал на телеканале «Прямой» до августа 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM в связи обысками у официального владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко, прошедшими 7 ноября, в эфире украинского телеканала «Прямой» в тот же вечер в прямом эфире был инсценирован захват телеканала людьми в камуфляже. Что напугало людей, присутствующих в студии. Впрочем, позже представители телеканала принесли извинение за данную инсценировку.
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