Загреб, , 10:52 — REGNUM Европейские антифашисты откроют наступающий политический год с международной конференции, посвящённой проблемам возрождения нацизма в Европе. Она соберёт в феврале 2020 в хорватском городе Пула представителей Сербии, Германии, Италии, Франции, Австрии, Боснии и Герцеговины, Словении и России. Инициатор конференции, видный хорватский политик Франьо Хабулин считает недопустимым фактом принятие Европарламентом 19 сентября 2019 года резолюции, фактически уравнивающей нацизм и коммунизм. Конференция должна дать оценку резолюции Европарламента и принять совместное обращение к правительствам и парламентам стран участников Второй мировой войны. Стала ли резолюция Европарламента одной из попыток нацистского реванша? Об этом и других аспектах решения европейских парламентариев — в эксклюзивном интервью Франьо Хабулина агентству EXFOR. SI.

Можно ли утверждать, что голосование в Европейском парламенте 19.09.19 о приравнивании коммунизма к нацизму стало очередным шагом демонтажа системы глобальной системы безопасности, заложенной по результатам итогов II Мировой войны?

Мой ответ может показаться слишком резким, но он — по сути. Я думаю, что сохранение тенденции приравнивания коммунизма к нацизму, то есть к фашизму, потенциально очень опасно. Оно не только скрывает истинные причины Второй мировой войны, но также подвергает сомнению все достижения победы в этой войне. Несомненно, одним из таких достижений является система глобальной безопасности.

Нацизм был осуждён на Нюрнбегском процессе. Означает ли нынешний демарш Парламента Европы, что следующим шагом будет попытка поставить Россию, как правопреемницу СССР, вне закона?

Отношение к России, а также отношение ко Второй мировой войне сегодня, к сожалению таково, как будто началась новая холодная война. Она выгодна некоторым силам на Западе, чтобы дать им возможность возродиться. Мы не должны допускать, чтобы исторический ревизионизм стал основой современной политики, вмешивал историю в политику. Трагично, что попытки преуменьшить роль Советского Союза в окончательной победе находят благодатную почву для его западных союзников, которые тоже сыграли свою роль в разрушении нацистского фашизма.

Можно ли утверждать, что фактическое превращение СССР из освободителя Европы от нацизма в виновника II Мировой войны — это нацистский реванш?

Исконные, первобытные нацисты в значительной степени исчезли, а те немногие, которые еще живы, безусловно, не в состоянии оказать существенного влияния на какую-либо политику. Однако если мы говорим об идеях нацистского фашизма, то, к сожалению, они проявляют себя очень во многом. И тех, кто их возрождает, безусловно, не устраивает образ Советского Союза как государства, которое вынесло основную тяжесть Второй мировой войны и освобождения Европы на своих плечах. В этом смысле можно даже говорить о некоей запоздалой мести.

Из троих представителей Международной Федерации борцов сопротивления (FIR) в Европарламенте двое проголосовали за эту резолюцию. Какую оценку Вы можете дать голосованию представителей FIR?

Одним словом: негативно. Боюсь, они даже не поняли, о чем речь, и не мне судить: их позиция, видимо, такова, какова есть.

Какими угрозами чревата такая позиция Парламента Европы для самой Европы? Нет ли в этом суицидальной опасности повторения югославского сценария для всего Евросоюза? Каковой, на Ваш взгляд, должна быть реакция постюгославских государств?

Коротко и ясно: основы Европы потрясены. Объединяющаяся Европа одновременно разделяется. Я бы сказал, что те, кто продвигает ложный образ истории в сферу сегодняшней политики, ставят под угрозу всю концепцию объединенной Европы. Они уже отвернувшись от идеалов, которыми руководствовались идеологические пионеры европейского объединения. Каждый, кто находится в русле долгосрочных интересов не только своих стран, но и мира и безопасности в Европе, должен решительно этому сопротивляться.

Беседовал Holger Nowakowski