Киев, , 10:37 — REGNUM Украинский политолог Виталий Бала подтверждает, что должность специального представителя США по Украине вообще отменяется после отставки с этой позиции Курта Волкера.

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 9 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По оценке эксперта, это решение — реальные последствия некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского и его команды на международной арене, а дальше все будет еще хуже для Украины. Политолог задает украинцам риторический вопрос — где же был их здравый смысл, когда они голосовали за Зеленского.

Напомним, накануне издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило о том, что американские власти намерены упразднить должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины. Отмечается, что обязанности распределят между сотрудниками Госдепа, которые так или иначе занимаются темами, связанными с Украиной.