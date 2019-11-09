Москва, , 10:08 — REGNUM Причиной расторжения властями США Договора о ликвидации ркет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала вовсе не российская крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М» а совсем другое оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению.

«Американцы говорят, что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду», — сказал Рябков, имея в виду причину, по которой США расторгли ДРСМД.

Рябков отметил, что российские власти не очень понимают, о каком тогда оружии идет речь, а американцы никакой информации не предоставляют.

Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что настоящая причина, по которой США разорвали ДРСМД — это желание Вашингтона сдержать развитие Китайской Народной Республики и России в военной отрасли. Шойгу подчеркнул, что США заранее готовились к разрыву ДРСМД и это лишний раз подтверждает тот факт, что спустя всего 16 дней после выхода из договора американцы испытали новую ракету наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД.