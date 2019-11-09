Киев, , 10:05 — REGNUM В результате проведения на Украине земельной реформы в том виде, в котором предлагает нынешняя власть, 200 человек могут завладеть всей землей, которая попадает в продажу.

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 8 ноября заявил народный депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Он отметил, что в предварительном варианте земельной реформы власти заложили ограничение в 200 тысяч гектаров в одни руки, при том, что всего на Украине будет выставлено 40 млн гектаров.

«Это значит, 200 человек могут владеть всей землей в Украине!«— продолжил депутат от «ЕС».

Гончаренко заявил, что попал в парламент Украины по избирательному округу на севере Одесской области, где больше чем 60% — это села.

«Там люди категорически против той модели, которую вы предлагаете!», — резюмировал соратник Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский на очередной совещании 6 ноября подтвердил свою задачу для минэкономики до 31 декабря 2019 года подготовиться к введению рынка земли. Старт продаж земли украинская власть планирует на осень 2020 года.