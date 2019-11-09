Киев, , 09:52 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявляет, что до 1917 года на территории современной Украины проживало порядка 70 млн человек.

Такое заявление он сделал вечером 8 ноября в эфире одного из украинских телеканалов, в ходе обсуждения земельной реформы, которую готовят нынешние власти страны.

«Украинца лишили в 1917 году права собственности на землю. До этого в Украине жили 70 млн человек. Семьдесят!», — специально подчеркнул Богдан.

По его словам, в 1917 г. украинцев лишили права собственности на землю, и они поехали жить в другие страны, в частности, Канаду, США, Бразилию, Аргентину и Польшу.

«Украинцы подняли весь мир, все эти страны стали аграрными», — сказал Богдан.

Стоит отметить, что в 1917 году практические вся Западная Украины еще входила в состав Австро-Венгрии, в своих нынешних границах Украина окончательно сформировалась лишь после Второй мировой войны.

Украинские СМИ также отмечают, что согласно первой советской переписи населения 1926 года, на территории УССР в то время проживалооколо 23,2 млн украинцев, а общая численность населения составляла около 29 млн человек.

ИА REGNUM отмечает, что поданным украинской государственной службы статистики, на 1 сентября 2019 года численность населения в стране составляла 41,97 млн человек. За первые восемь месяцев 2019 г. численность населения Украинысократилась на 177 тысяч человек. В современной эре исторический максимум населения Украины составлял 52,24 млн человек в 1993 г., после чего количество жителей страны неуклонно падало.

МВФ прогнозирует, что население Украины на конец 2024 г. составит 41,039 млн человек. Согласно подсчетам экспертов фонда, население страны за шесть лет (2018−2024 г.) уменьшится на 1 млн человек.