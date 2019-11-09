Ла-Пас, , 08:26 — REGNUM Об угрожающей Боливии попытке государственного переворота президент страны Эво Моралес 9 ноября заявил на своей странице в Twitter.

Эво Моралес

«Сестры и братья, наша демократия находится под угрозой государственного переворота, который приводят в действие насильственные группы, нарушающие конституционный порядок. Мы заявляем международному сообществу об этом посягательстве на верховенство права», — написал Моралес.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в трех городах Боливии полицейские поддержали протестующих против результатов президентских выборов в стране, завершившихся победой действующего глава государства.

Министр обороныХавьер Савалета подтвердил, что президентом Моралесом были даны чёткие указания «ни при каких условиях не размещать военнослужащих в городах и не проводить спецопераций на улицах».

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