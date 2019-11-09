Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Надежды премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отношении торговой сделки с ЕС могут не оправдаться, заявила журналист Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Консервативная партия торопится. Команда Джонсона обещает, что процесс Брексита завершится настолько быстро, что Британии даже не понадобится весь переходный период для того, чтобы договориться о торговле с Европейским союзом», — пишет Рафаэль.

По словам Рафаэль, именно второй этап переговоров с ЕС, в ходе которых стороны должны будут договориться о торговле, определит масштаб реальных расходов, с которыми столкнётся Британия после Брексита, и возможность заключения новых торговых соглашений с США и другими странами.

Читайте также: Moody's пересмотрело прогноз по рейтингу Великобритании

Джонсон говорит, что переговоры окажутся краткосрочными и выгодными для Великобритании, но всё это кажется маловероятным, добавила Рафаэль.

«Итак, у Джонсона есть два варианта: либо он заключит быструю торговую сделку с ЕС, либо он заключит торговую сделку, которая позволит Великобритании частично компенсировать последствия Брексита. Однако Джонсон просто не сможет получить одновременно и то, и другое», — говорится в статье.

Напомним, окончательный срок выхода Великобритании из состава ЕС переносили уже несколько раз. Первоначально предполагалось, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года, но так как британский парламент не поддержал сделку по Брекситу, дедлайн перенесли на 31 октября 2019 года. Однако затем британский парламент в очередной раз отказался поддержать соглашение по Брекситу. Теперь Британия должна выйти из состава ЕС 31 января 2020 года.