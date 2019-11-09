Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Нет никакой уверенности в том, что Великобритания сможет выбраться из политического тупика после проведения парламентских выборов 12 декабря, заявил бывший директор департамента политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Десмонд Лахман в статье для издания The Hill.

«Сейчас страна приближается к парламентским выборам, которые состоятся 12 декабря, но, к сожалению, нет никакой уверенности в том, что Великобритания сможет найти выход из политического тупика. Также нет уверенности в том, что новый парламент также не окажется в подвешенном состоянии и вновь не откажется поддержать соглашение по Брекситу», — заявил Лахман.

По словам эксперта, судя по тому, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, похоже, решил сделать ставку на сторонников жёсткого Брексита, чтобы в рамках предвыборной борьбы обойти «Партию Брексита» Найджела Фараджа, не стоит надеяться на скорое преодоление экономической неопределённости в Великобритании.

«Также я бы не советовал делать ставку на скорое улучшение политической и экономической ситуации в стране», — добавил Лахман.

Напомним, несколько дней назад, 6 ноября, в Великобритании официально стартовала предвыборная кампания. Британский парламент был официально распущен. Внеочередные парламентские выборы состоятся 12 декабря, а первое заседание британских депутатов — 16 декабря.

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