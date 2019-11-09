Атланта, США, , 08:04 — REGNUM Утверждения о якобы российском вмешательстве в американские выборы 2016 года назвал самой большой ошибкой демократов президент США Дональд Трамп, выступая 8 ноября на предвыборном митинге в штате Джорджия.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп отметил, что демократы были одержимы идеей пересмотра результатов выборов, и, тем самым, посягали на американскую демократию.

Он добавил, что его соперник на выборах 2016 года Хиллари Клинтон пыталась беспочвенно обвинить демократа Тулси Габбард и экс-кандидата в президенты Джилл Стайн в том, что они завербованы российской стороной.

Президент напомнил, что в связях с Россией ошибочно подозревали и его.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском следе» в победе в Дональда Трампа длилось почти два года и закончилось безрезультатно. «Сговор президента с Москвой» так и не был доказан демократами.

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