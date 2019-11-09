Сантьяго, , 06:51 — REGNUM Полиция задержала подозреваемого в поджоге Университета имени Педро де Вальдивии в чилийском Сантьяго, сообщает газета BioBioChile.

Задержание Keith Allison

По ее данным, полицейские смогли вычислить предполагаемого поджигателя благодаря записям с камер наблюдения, которые предоставил университет. При этом мэр города Фелипе Гевара не исключает, что поджог устроила группа людей. Он сообщил, что несколько человек в капюшонах вошли в здание и после разграбления устроили подожгли его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Чили Сантьяго загорелось здание Университета имени Педро де Вальдивии. По поступившим тогда данным, здание учебного заведения было полностью охвачено огнем. Власти предположили, что причиной возгорания мог стать поджог.

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