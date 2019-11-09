Ашхабад, , 06:02 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе при содействии министерства иностранных дел Туркмении провела для студентов Института международных отношений и Международного университета гуманитарных наук и развития курс лекций по теме «ОБСЕ: структура, принципы и ценности». Об этом сообщает пресс-служба представительства ОБСЕ в Ашхабаде.

Директор Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд, экс-координатор по противодействию транснациональным угрозам Раса Остраускайте и экс-посол Белоруссии в Австрии Александр Сычев рассказали учащимся об устройстве и принципах работы Организации, о трех измерениях безопасности и о роли ОБСЕ в международном сообществе

«Мы надеемся, что данный курс будет содействовать повышению вашей профессиональной подготовки как будущих специалистов в области международных отношений, и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Туркменией и ОБСЕ», — подчеркнула посол Дрозд.